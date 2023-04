Fedez-Ferragni? "Accademia militaresca". Da brividi: come si vive a casa loro

25 aprile 2023 a

Informazioni privilegiate, e un poco inquietanti, su Chiara Ferragni e Fedez. A parlare di loro è Luca Vezil, ex compagno di Valentina Ferragni, sorella della celebre influencer, il quale si è sbottonato in un'intervista al Corriere della Sera, il tutto a pochi giorni dalla sua prima conduzione in tv: Paramount+ gli ha infatti affidato il format Are you the one Italia.

E nell'intervista, sui Ferragnez, Vezil svela particolari quanto meno peculiari. Prima, premette: "C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di... o il fidanzato della sorella di... o anche il fidanzato della sorella della moglie di... e via così, fino alla quinta generazione - ricorda -. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse", ricorda sottolineando come frequentasse Chiara Ferragni ben prima che lei diventasse una star planetaria.

Poi, sulla famiglia più esposta e mediatica d'Italia, spiega che è una vera e propria "accademia per certi versi anche piuttosto militaresca". Secondo Vezil, Fedez e Ferragni "sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso". E ancora: "Il fatto di essere stato a lungo nella famiglia più mediatica d’Italia ha avuto un peso, non ha senso negare. Solo durante il matrimonio di Chiara e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più", conclude Luca Vezil.