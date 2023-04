Chiara Ferragni sconvolge l'Italia: "La mia nuova casa", chi sono i suoi vicini

25 aprile 2023 a

Lavori in corso per Chiara Ferragni e Fedez. La influencer e imprenditrice della moda più famosa d'Italia (e non solo) ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto della loro "nuova casa". Una umile dimora, è proprio il caso di dirlo: una magione affascinante ed extra lusso, dalle linee avveneristiche e da una vista mozzafiato su Milano, nel cuore di uno dei quartieri più innovativi e chic della metropoli lombarda.

La Ferragni, in versione umarell al cantiere, si mostra sorridente e con il gesto della vittoria con le dita nell'appartamento ancora grezzo, ma che già lascia intravedere potenzialità illimitate. Tra i dettagli più apprezzati dai suoi follower ci sono l'immancabile parquet e il marmo, scelto per due colonne portanti. E nel salone fa capolino anche un piccolo ma scenografico caminetto.





Spicca anche una splendida e ardita scala a chiocciola che unisce i due livelli del maxi appartamento, mentre dai grandi finestroni la vista si perde su City Life e sulla vecchia Fiera di Milano, il quartiere in cui l'ex blogger Blonde Salad e il marito rapper vivono da anni insieme ai figli Leone e Vittoria. Si tratta del cuore più glamour della nuova Milano, con prezzi al metro quadro non accessibili ai comuni mortali. I ben informati riferiscono che nel palazzo ci sarà anche una esclusiva piscina privata e che, stando a indizi sparsi sui social dai diretti interessati nei giorni scorsi, si ritroveranno come vicini anche un'altra celebre coppia di Instagram, quella composta da Beatrice Valli e Marco Fantini. Valanga di foto, selfie e storie in arrivo (forse, anche dalle prestigiose riunioni condominiali).