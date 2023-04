Chiara Ferragni, "qui avevo 15 anni e...": una foto clamorosa

24 aprile 2023 a

"Questa foto di me a 15 anni mi fa morire dal ridere: volevo sembrare Christina Aguilera": Chiara Ferragni ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae in vacanza ai Caraibi, in particolare in Repubblica Dominicana, con una chioma legata in tante piccole treccine e avvolta in alto da una bandana rosa.

Nelle sue storie, poi, l'imprenditrice digitale ha raccontato l'aneddoto dietro allo scatto che, in pochi minuti, ha raccolto migliaia di like e commenti. "Ero proprio patita di Christina Aguilera e in spiaggia c'era questa ragazza che faceva le treccine e quindi io ho pensato di farmele credendo di sembrare lei. Non avevo tenuto conto, però, che avessi i capelli troppo corti e quindi sono uscite più o meno dieci treccine. Il risultato non è stato quello sperato", ha spiegato sorridendo. Un nuovo particolare della sua vita che l'influencer ha deciso di raccontare. Anche perché con i suoi quasi 30 milioni di follower la Ferragni sembra non avere segreti.

L'imprenditrice digitale, infatti, condivide moltissimo della sua vita privata e lavorativa sui social. Lo ha fatto anche lo scorso fine settimana. La Ferragni è tornata a casa a Milano qualche ora fa dopo un weekend trascorso insieme a Fedez e ai suoi bambini, Vittoria e Leone, a Roma, dove ha visitato diversi musei.