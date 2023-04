Chiara Ferragni-Fedez, voci di rottura? Ferragnez 2 è la risposta definitiva

23 aprile 2023 a

Vi mancavano Fedez e Chiara Ferragni? State tranquilli, stanno tornando. Dal 18 maggio infatti arriva su Prime Video la seconda stagione di "The Ferragnez". Un altro viaggio tra le mura di casa e nella vita quotidiana della coppia più seguita sui social I fan della coppia social che più social non si può potranno rivedere i loro beniamini insieme, naturalmente, ai due figli Leone e Vittoria ma anche con i rispettivi genitori e le sorelle di lei.

E casomai a qualcuno venisse il dubbio che, dopo i post quotidiani cui ci hanno abituato, non ci sia poi molto ancora da raccontare, è pronta la rassicurazione: nelle sette nuove puntate vedremo la vita personale e professionale della coppia con uno sguardo inedito e, diciamo così, più intimo. Ma non finisce qui. Come riporta Italpress, è in arrivo (dopo l’estate) anche una puntata intitolata "The Ferragnez: Sanremo Special" dedicata a tutto ciò che è successo nel periodo di Sanremo 2023, quando Chiara era sul palco accanto ad Amadeus nella prima e nell’ultima delle cinque serate, e Fedez era seduto in platea: le emozioni di lei, le dichiarazioni di lui e, inevitabilmente, il bacio con Rosa Chemical con coda di polemiche, silenzi social e voci di rottura. Voci che a quanto pare, proprio questi due nuovi speciali smentiscono categoricamente. Insomma la coppia Ferragni-Fedez è più unita di prima. Almeno finora...