Giorgia Soleri, "ecco il mio atto politico": fatta a pezzi queste foto

"Il riposo è un atto politico": Giorgia Soleri è finita nella bufera per aver scritto queste parole sul suo profilo Instagram. L'influencer e fidanzata di Damiano David dei Maneskin ha fatto sapere a tutti di essere volata a Ibiza per una vacanza. E accanto alle foto di mare, cibo e relax, ha scritto un pensiero che ha fatto infuriare molti utenti.

"In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico - ha scritto l'attivista, reduce tra l'altro dall'esperienza a Pechino Express -. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano".

Pioggia di critiche sotto al suo post. Qualcuno le ha consigliato di cambiare il tipo di comunicazione, perché le sue vacanze di lusso potrebbero offendere chi invece non può permettersele; qualcuno l'ha accusata di essere incoerente; e infine qualcuno le ha ricordato che l'atto politico di cui parla esiste già e si chiama sciopero, non vacanza. Critiche a parte, però, c'è anche chi l'ha difesa, facendo notare che la sua era solo una riflessione generale sulla necessità del riposo.