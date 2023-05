Alfonso Signorini, party di compleanno? Clamoroso: chi non si è presentato

13 maggio 2023 a

a

a

Alfonso Signorini ha festeggiato il compleanno (anche se è nato il 7 aprile) giovedì 11 maggio con un mega party a Milano chiamato addirittura "Alfonso Signorini & Friends". All'evento hanno partecipato moltissimi vip ma ci sono state alcune pesantissime assenze. Secondo alcune indiscrezioni infatti, a sorpresa non si è presentata la vera protagonista del Gf 7, Antonella Fiordelisi. Come non si è visto il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria. Ufficialmente i due non hanno partecipato perché avevano già preso degli impegni. Ma secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, non è andata esattamente così.

Monica Sirianni e la morte improvvisa, cosa è accaduto nella toilette

Secondo Venza, infatti, Donnamaria non sarebbe proprio stato invitato al party. E la Fiordelisi ha quindi rinunciato per solidarietà. Qualcuno però ha osservato che in realtà l’influencer salernitana ha lasciato intendere che la sua assenza e quella del compagno era da ricondurre a impegni pregressi e ha chiesto una risposta su questo punto all'esperto di gossip. Il quale ha risposto tranchant: "Ovvio che hanno dovuto dire che aveva impegni. Figurati se si perdevano la festa di Alfonso".

Ma la coppia non era l'unica assente. Mancavano tra gli altri anche le sorelle Selassiè, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, George Ciupilan e Cristina Quaranta, Edoardo Tavassi, Giovanni Ciacci e Pamela Prati.