Ilary Blasi tutta rifatta? Un video sconvolgente

Ilary Blasi si è sottoposta a un trattamento di lifting con una nuova tecnologia che combina radiofrequenza e microaghi. E ha fatto vedere tutto il procedimento ai suoi fan tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice, che in queste settimane è impegnata con l'Isola dei Famosi, ha un grande seguito non soltanto sul piccolo schermo ma anche sui social. E il suo filmato ha scatenato una grande curiosità.

Nel frattempo, a colpire tutti i fan sono i suoi look per la conduzione del reality di Canale 5. La presentatrice sembra ami sperimentare con capelli e abiti durante ogni puntata. Lunedì scorso, per esempio, la Blasi ha incantato tutti con una tutina nera aderente da Eva Kant, capelli sciolti e mossi e degli stivali scintillanti che hanno rubato la scena.

Intanto starebbe proseguendo a gonfie vele anche la sua relazione con Bastian Muller. Di lui non si sa molto, anche se qualche giorno fa ne ha parlato Vladimir Luxuria, che lo ha finalmente conosciuto di persona durante un evento a Roma. La Luxuria ha condiviso sui social uno scatto con la collega e il fidanzato, svelando dettagli inediti sull'imprenditore di Francoforte: "Ho conosciuto una persona affabile e semplice".