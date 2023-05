Fedez e Chiara Ferragni, "mi tocchi le pal***e?": video da censura

24 maggio 2023 a

Tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere tornato il sereno. O perlomeno la coppia più social d'Italia è tornata a scherzare suI Instagram come ai bei vecchi tempi. Dopo un periodo piuttosto pesante, fatto di stress e polemiche professionali (e la seconda stagione del docureality The Ferragnez, in onda su Amazon Prime, ne è fedele ed eclatante testimonianza), il rapper milanese ha pubblicato una Story assai divertente sulla serata passata al bowling in compagnia della moglie, imprenditrice fashion e influencer più famosa della Rete nostrana.

Una seratina "informale", trascorsa a suon di doppi sensi piccanti e battutacce di dubbio gusto, ma assai divertente. Fedez inquadra la Ferragni dall'alto verso il basso, primo piano sugli occhioni. Sembra un'ambientazione a luci rosse, con Chiara inginocchiata. Il rapper le chiede: "Mi tocchi le p***e?". Lo sguardo languido dell'imprenditrice di Cremona è tutto un programma.

A raffreddare provvidenzialmente l'atmosfera, rendendola senza ombra di dubbio più "potabile", ci pensa sempre l'obiettivo dello smartphone di Fedez, che scende a inquadrare il corpo di Chiara: le sue mani sono sì sulle palle, ma da bowling ovviamente. E tutto si risolve in una bella risata.