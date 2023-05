Damiano dei Maneskin sbrocca con Giorgia Soleri: "Proprio ora lo devi fare?"

30 maggio 2023 a

"Proprio mentre sto facendo manovra devi fare le storie? Cioè non ho capito": Damiano David, frontman dei Maneskin, lo ha detto alla fidanzata Giorgia Soleri mentre quest'ultima era impegnata a parlare con i suoi follower su Instagram. L'influencer e attivista si trovava in auto col compagno quando ha chiesto ai suoi seguaci un consiglio prima di andare dal parrucchiere.

La Soleri ha detto di non sapere se tagliare o meno i capelli nella parte posteriore, in particolare non riusciva a decidere se lasciarli crescere dove li aveva rasati o se rasarli nuovamente. "Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa…", ha detto in una storia su Instagram. A quel punto il fidanzato l'ha ripresa. E lei, risentita, ha risposto: "Ma perché scusa? Che fastidio ti dà?".

Stando a quanto mostrato sui social, i due avrebbero deciso oggi di godersi una giornata da fidanzati “normali”, con Giorgia che si sarebbe fatta accompagnare dal parrucchiere da Damiano. Alla fine la coppia, dopo avere parcheggiato, è andata dal parrucchiere, dove la Soleri ha optato per la rasatura di cui aveva parlato ai follower. Giorgia e Damiano stanno insieme ormai da otto anni, ma non condividono spesso foto o storie insieme perché preferiscono tenere un po’ più privata la loro vita sentimentale.