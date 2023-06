Michelle Hunziker da restarci secchi: a -6 gradi solo uno strizzatissimo bikini

06 giugno 2023 a

a

a

Michelle Hunziker da togliere il fiato. La conduttrice di Striscia la Notizia, a giugno iniziato, indossa il bikini. Non in spiaggia però. Con meno 6 gradi e in vetta su uno dei ghiacciai più belli d'Europa, lo Jungfraujoch a 3.570 metri in Svizzera, la Hunziker ha lanciato una sfida con l'obiettivo di promuovere il turismo. Eppure, a 46 anni compiuti, ad attirare l'attenzione dei tanti utenti del web e la perfetta forma fisica di Michelle.

"Sesso e cibo di strada...". La ex Marica Pellegrinelli? Cosa spunta dal clan Ramazzotti: pazzesco

Sotto alle foto che la ritraggono con un caschetto liscissimo e con un costume rosso fuoco sono decine e decine i complimenti dei suoi follower. Tra questi quelli di Michela Giraud e Fausto Leali. Già mesi fa la Hunziker aveva mostrato il suo scolpito lato B per promuovere alcuni dei suoi prodotti.

"L'ultimo appuntamento...". Michelle Hunziker, lo sfogo dopo la morte di Giulia Tramontano

Nonostante i tantissimi complimenti, non sono mancate alcune critiche. O meglio, alcune osservazioni. "Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c'è anche papà soldo che ti permette di essere così sexy e questo è indiscutibile. La mia è sana invidia e fai bene. Detto questo ti adoro punto". Insomma, un piccolo appunto che non nasconde la grande stima.