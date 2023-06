Michelle Hunziker, "un uomo nel mio letto": la foto (molto) intima

05 giugno 2023 a

a

a

"Stamattina avevo un 'uomo' nel mio letto": Michelle Hunziker lo ha scritto nelle sue storie Instagram. Le cose, però, non sono come sembrano. Nella foto pubblicata dalla showgirl svizzera, infatti, si vede che sotto le lenzuola c'è il suo amato cagnolino, Odino.

Le sue parole, però, hanno fatto subito pensare alla sua vita privata: la Hunziker è ormai single da diversi mesi. E dopo un'iniziale fase di silenzio a seguito della fine della storia con Tomaso Trussardi, ora pare essere tornata a ironizzare sulla sua vita sentimentale. Tra l'altro, ha ammesso diverse volte di avere un buon rapporto con il suo ex, soprattutto per il bene e l'interesse delle loro due bambine. La relazione tra i due, in ogni caso, è decisamente arrivata al capolinea.

"La fissava per ore, poi...". Aurora Ramazzotti, il colpo di scena | Guarda

Buoni i rapporti anche con Eros Ramazzotti, con il quale dopo tanti anni ha un'intesa che lei stessa definisce più che amichevole. In questo periodo, Michelle sarebbe concentrata soprattutto sul suo lavoro, sulle sue figlie e soprattutto sul nipotino, il piccolo Cesare, avuto poche settimane fa dalla figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, e dal suo compagno Goffredo Cerza. La conduttrice di Striscia la Notizia posta spesso dei contenuti proprio con il bambino, dimostrando di essere non solo una mamma ma anche una nonna molto premurosa.