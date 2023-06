Ilary Blasi, "inizia la stagione": lo scatto a bordo piscina è pazzesco

12 giugno 2023 a

"È partita la stagione": Ilary Blasi lo ha scritto in una storia Instagram a corredo di uno scatto che immortala sua figlia Isabel mentre si tuffa in acqua con delle amiche, divertendosi e inaugurando l'estate. La conduttrice ha mostrato anche la preparazione del pranzo, carne alla griglia per la precisione, preparato dal fidanzato Bastian Muller. Con loro anche la sorella di Ilary, Melory con il marito, gli amici e altri membri della famiglia, tutti pronti a gustarsi una grigliata in compagnia.

Quello che la Blasi ha fatto vedere ieri ai follower era un vero e proprio party di inizio estate. In un filmato la si vede con un copricostume in pizzo bianco leggermente trasparente, mentre passeggia a bordo piscina e va incontro alla piccola Isabel, sorridendo e applaudendo mentre la bambina si tuffa. Per quanto riguarda il pranzo, invece, a un certo punto sul tavolo in legno, davanti alla brace, Ilary mostra le costate di manzo pronte per essere cotte. Una bella giornata soleggiata, insomma, che la presentatrice ha vissuto in armonia e serenità con la sua famiglia.

Intanto, pare che il processo per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti riprenderà solo dopo l’estate. Ci sarebbero ancora il patrimonio da spartire e la questione parallela che riguarda il centro sportivo della Longarina. Infine il filone dei Rolex, che al momento sono “condivisi” da Ilary e Francesco per volontà del giudice.