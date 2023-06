Chiara Ferragni umilia il fesso: "Le mie te***? Sono piccole e stanno proprio..."

16 giugno 2023 a

"Le tet***e 'ndo stanno?". Se c'è una cosa, che almeno su Instagram, non manca a Chiara Ferragni è l'autoironia e la lingua pronta nelle risposte ai follower (spesso, però, semplici hater) eccessivi e maleducati. La moglie di Fedez, influncer e imprenditrice digitale tra le sue Stories condivide il commento volgarotto di un ragazzo, che la critica per le dimensioni contenute del suo décolleté.

La Ferragni, che sui social non ha mai disdegnato di mostrare le sue curve da mannequin e il suo corpo filiforme, replica secca: "Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno lì dove dovrebbero essere". Quindi, mortifera, la didascalia allo screenshot che vale una valanga di like: "Da sempre e per sempre rappresentante delle tet***e piccole".

In un mondo, quello virtuale, in cui tra filtri e contro-filtri si fa di tutto per "esagerare" le forme, e in un ambiente, quello delle influencer, in cui per qualche like in più, si ricorre a ritocchini estetici anche in giovanissima età, la lezione della Ferragni è da applausi.





D'altronde, la sua campagna a sostegno della "filosofia" body positive e per l'accettazione delle proprie imperfezioni fisiche, ha attecchito da anni. E molte ragazze concordano all'insegna del "chissenefrega". In fondo, non vale il detto della "coppa di Champagne?". Cin cin.