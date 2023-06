Vasco Rossi, "slurp!": commento spinto su Victoria, scatta il linciaggio

21 giugno 2023 a

Piovono critiche su Vasco Rossi. Tutta colpa di un commento, per gli utenti del web poco opportuno, sotto la foto di un'altra artista: Victoria de Angelis, la bassista dei Maneskin. La giovane 23enne non è nuova a scatti al limite della censura e questa volta non è da meno. Su Instagram Victoria ha pubblicato due foto: nella prima si vede la bassista in spiaggia con indosso un bikini verde e giallo del Brasile, la seconda è invece uno zoom sugli slip e sullo scorpione che ha tatuato sul basso ventre.

Scatti ripresi da Dagocafonal, il profilo Instagram di Roberto D'Agostino. Proprio qui compare un commento non passato inosservato: è quello del rocker 71enne. Vasco Rossi ha scritto "slurp", parola inequivocabile. Ed ecco che i fan non sono rimasti a guardare. "Aiuto", scrive qualcuno a cui fanno eco altri utenti dei social: "Ormai sei andato", "72 anni, slurp sulla foto di una ragazzina?".

E ancora: "Ma veramente? Io capisco che la fi** piace sempre ma un po' di decenza. Qui non si tratta più di essere trasgressivi. Dai, ha qualche anno in più... sì, ma di tua nipote ora!". E per molti l'artista è incappato in una vera e propria caduta di stile.