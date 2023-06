Chiara Ferragni? La star di Hollywood che ha perso la testa per sua madre

26 giugno 2023 a

a

a

Harrison Ford pazzo della mamma di Chiara Ferragni? Questa l'indiscrezione che gira di più nelle ultime ore. I due si sono incontrati alla 69esima edizione del Taormina Film Fest in Sicilia, dove è stata presentata l’anteprima italiana dell'ultimo film dell'attore: "Indiana Jones e il Quadrante del Destino". Il divo di Hollywood ha poi preso parte a una conferenza stampa, durante la quale ha risposto alle domande dei presenti. Tra questi c’era anche Marina Di Guardo, scrittrice nonché madre della Ferragni.

"Una vergogna! Vogliamo andare avanti così?": il big della politica fatto a pezzi da Giulia Salemi

La Di Guardo ha voluto condividere con i suoi fan la gioia provata nell'incontrare l'attore. E lo ha fatto attraverso un post su Instagram, in cui ha scritto: “Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film”. A corredo una serie di scatti dell’intervista che Marina ha svolto assieme ad Harrison Ford.

A far notizia, però, sarebbero state soprattutto le voci circolate dopo l’evento. Voci secondo cui l’attore non sarebbe rimasto del tutto indifferente al fascino della scrittrice. Anzi, secondo quanto riportato da Dagospia, Harrison Ford sarebbe rimasto addirittura folgorato dalla Di Guardo. La scrittrice ha commentato questa indiscrezione in una storia: "Magari!", ha scritto. E poi anche le figlie Chiara e Francesca hanno voluto dire la loro sul fascino della mamma. La prima avrebbe reagito con le emoji del cuore, mentre la seconda avrebbe commentato con una battuta: “Harrison ha fatto di proposito il film e la première in Sicilia così poteva conoscere la Marina“.