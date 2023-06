Cristina Scuccia? Volto "stravolto" dopo l'Isola: eccola oggi

27 giugno 2023 a

Ritorno alla normalità per Cristina Scuccia dopo l'Isola dei famosi. L'ex suora ha deciso di rimettersi il piercing, come mostrato in una storia Instagram dove ha scritto: "Welcome back", "Bentornato". Dopo esserselo rimesso al naso, l'ex suora guarda in camera e sorride. L'ex naufraga, insomma, sembra essere ritornata al look che aveva già mostrato tempo fa nello studio di Verissimo, quando aveva parlato di come la sua vita era drasticamente cambiata.

Il suo percorso sull'isola è stato uno di quelli più apprezzati dai telespettatori del reality di Canale 5. L'ex suora, infatti, ha affrontato cambiamenti molto importanti nella sua vita, a partire dalla decisione di lasciare il velo e inseguire la sua passione per il canto. Cosa di cui inevitabilmente si è parlato durante la sua permanenza in Honduras. In un primo momento, tra l'altro, Cristina aveva detto di non essere ancora pronta a mettersi in bikini. Alla fine, però, ha deciso di rimuovere tutti gli ostacoli,

Durante il reality, inoltre, la cantante ha confessato di avere una relazione con una persona in Spagna, dove si è trasferita dopo aver abbandonato il velo, ma ha preferito non rivelarne l'identità. I fan sembrano aver apprezzato molto il suo percorso, tant'è che per molti avrebbe dovuto vincere lei il programma.