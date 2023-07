Martina Colombari, la foto in costume: il décolleté scatena la slavina

01 luglio 2023 a

Il costume è intero, di quelli da piscina, ma se a indossarlo è Martina Colombari l'effetto è simile a quello di un bikini arditissimo. D'altronde l'ex Miss Italia 1991, concorso che vinse da giovanissima, oggi a quasi 48 anni (li compirà tra una manciata di giorni, il prossimo 10 luglio) è ancora una delle donne più belle del Paese. E su Instagram non smettono mai di ricordarglielo, ammirandola, le migliaia di fan di sesso maschile e femminile. Perché l'eleganza e la classe non sono affare su cui si può discutere.

"L'acqua è la forza che ti tempra, nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi", scrive la splendida romagnola in posa da sirenetta, capelli bagnati, mano delicatamente appoggiata dietro la nuca, seduta a bordo vasca con sguardo sognante. I più malandrini si concentrano sull'ampio decolleté del costume nero, altri sulla sgambatura "sportiva" che mette in evidenza le gambe toniche e affusolate. Qualcuno sbaglia per eccesso ("A 60 anni sei sempre più bella"), altri la lodano per la scelta controcorrente nel mondo dello spettacolo ("Bellissima tutta al naturale") oppure legano la forma perfetta, chissà perché, al tifo calcistico ("Che spettacolo di donna juventina").

Chissà se, leggendo la sfilza di commenti, suo marito Alessandro Costacurta, il celebre Billy ex bandiera del Milan, si sarà fatto una risata. Di sicuro, per la famiglia, questo inizio di 2023 è stato un periodo molto intenso. Martina, insieme al figlio Achille ha partecipato all'adventure reality di Sky Pechino Express. Un mesetto fa, poi, un frase (mal interpretata) della stessa Colombari sempre su Instagram aveva scatenato le illazioni riguardo a una possibile crisi coniugale: "Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza". Era servita una "rettifica" della stessa per far rientrare tutto.