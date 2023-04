Achille Costacurta si barrica in taxi, poi pugno al poliziotto: finisce malissimo

20 aprile 2023 a

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, è stato denunciato per aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano, a Milano. L’episodio, secondo quanto riporta Il Giorno, è avvenuto un paio di giorni fa in via Tortona, zona interessata dagli eventi del Fuori Salone. Il ragazzo intorno alle 23 si trovava a bordo di un taxi quando ha iniziato a dare in escandescenze. "Il conducente avrebbe detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso; qualcuno l’avrebbe visto anche lanciare accessori griffati dai finestrini", si legge nell'articolo.

È stato lo stesso tassista a richiamare l’attenzione della pattuglia della polizia locale che era in zona. Quando uno dei due vigili gli ha chiesto di scendere dall’auto, il ragazzo lo ha aggredito dandogli un pugno e colpendolo a un occhio. L'agente della polizia locale è stato medicato e ha una prognosi di sette giorni.

Il ragazzo "in evidente stato di alterazione, è stato immobilizzato e portato nella sede del Radiomobile di via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale: a valle degli accertamenti investigativi, è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, d’intesa con il pm di turno; sembra che nel corso della perquisizione gli sia stato trovato addosso anche un piccolo quantitativo di stupefacente". All'alba Achille è stato poi affidato al padre, Billy Costacurta, arrivato in macchina alla sede di via Custodi. È stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.