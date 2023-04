Achille Costacurta, dopo il pugno all'agente questo (strano) messaggio

22 aprile 2023 a

Finalmente arrivano le scuse. Dopo la notte brava a Milano, Achille Costacurta scrive alla polizia. Il figlio di Martina Colombari e Billy (ex calciatore del Milan) è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 18enne era salito su un taxi poco dopo le 23 quando ha iniziato a dare in escandescenze. A chiedere aiuto alla polizia locale, ferma in zona, il tassista spaventato. Quando però uno dei due vigili gli ha chiesto di scendere dall’auto, il ragazzo lo ha aggredito sferrandogli un pugno e lo ha colpito in un occhio.

Dopo l'attacco, a prelevarlo in commissariato, il padre. Che ci sia lui dietro le scuse non è dato sapersi. Certo è che a giorni di distanza ecco che spunta la storia su Instagram. Qui si vede una schermata nera e un semplice "scusa". Poi la polizia di Stato taggata e tre cuoricini rossi. Solo qualche settimana fa il 18enne si è reso protagonista di un lungo sfogo contro Fedez.

"Questo s*****o. - lo ha definito - Quando avevo l'età di Leone io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare". E ancora: "Per non fare il suo gioco, il mio papi mi ha preso ed è andato a casa. Forse adesso non lo farebbe più perché ha avuto figli?". Infine la stoccata conclusiva "Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino".