Spicy Texas Girl, troppo sexy in bikini: i vicini alzano il muro, la foto virale

In giardino in bikini strizzatissimo per tutto il giorno a godersi una splendida piscina. La storia di "Spicy Texas Girl" sta davvero facendo il giro del wev. Già perché i suoi viicni di casa negli Stati Uniti non hanno gradito affatto la sua presenza con quel costume così epslicitio per tutta l'intera giornata nel cortiletto di casa. E così hanno deciso di alzare un muro per "coprire" le forme peccaminose di Nicole.

La donna ha raccontato che, da un giorno all'altro, si è ritrovata completamente recintata nel suo giardino con un muro più alto di quello del giorno prima. In una sola notte sono stati censurati con una "muraglia" gli "spogliarelli" della giovane ragazza che incendia l'estate americana. "Quando si sono stancati di vedermi così poco vestita, hanno costruito un muro intorno casa", ha tuonato sui social Nicole. Insomma la ragazza ora dovrà godersi la frescura della sua piscina blindata dietro un muro. E il caso in poche ore è diventato un vero e proprio tomentone sui social con gli utenti che si dividono tra coloro che danno ragione alla ragazza e coloro che invece le dicono di aver forse esagerato.