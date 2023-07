Aurora Ramazzotti, le foto in bikini scatenano il caos

04 luglio 2023 a

Una cosa è certa: ad Aurora Ramazzotti non mancano né autoironia né prontezza di riflessi. E Instagram diventa terreno perfetto per esibire le sue abilità. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trasformato il suo profilo social in un diario quotidiano della sua gravidanza prima, del parto poi e della crescita del piccolo Cesare Augusto oggi. Il figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza è diventato da qualche settimana una "star aggiunta" nella simpatica sitcom di casa Cerza-Ramazzotti-Hunziker, ma il bebè rischia di venire superato da un neo-arrivato. Si parla, infatti, di una clamorosa dolce attesa per la rampolla 26enne, nata in Svizzera (come la mamma) ma milanesissima.

A sganciare la bomba è un follower della stessa Aurora, che commentando le foto in bikini pubblicate dalla ragazza chiede: "Incinta del secondo?". Secondo molti, la curiosità sarebbe in realtà una allusione decisamente fuori luogo alla pancia non ancora piatta di Aurora, dolcissima memoria della gravidanza. Bodyshaming o meno, la Ramazzotti ripaga il fan (o hater) con la giusta moneta. Vale a dire, una bella battuta.

"No del dessert", è la fulminante risposta immortalata da uno screenshot finito immancabilmente tra le storie Instagram della sua pagina. Se la ride lei, se la ridono gli altri utenti, riderà (forse) un po' meno il simpaticone artedice della prima battuta. Anche perché, in ogni caso, le curve morbide di Aurora sono un trionfo d'amore.