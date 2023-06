Aurora Ramazzotti, la scritta sul suo corpo che gela tutti: "La tua opinione"

24 giugno 2023 a

Aurora Ramazzotti non ci sta. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti sfida davvero tutti. Il suo nuovo tatuaggio ha colpito e non poco i follower. La Ramazzotti ha infatti deciso di tatuarsi una scritta significativa: "La tua opinione", con una riga che cancella tutto. Un significato chiaro: me ne frego delle critiche e di quello che mi viene detto alle spalle. Insomma,

Aurora Ramazzotti, ha superato la fase della guerra quotidiana con gli haters sui social e ha deciso di rispondere in modo chiaro con un tatauaggio che vale più di mille parole. Subito dopo il parto la Ramazzotti ha ricevuto parecchie critiche dai leoni da tastiera sul suo comportamento da madre o sul suo rapporto con il piccolo Cesare.

Tutti "professori" a casa degli altri. Un atteggiamento che ha scatenato spesso la reazione della Ramazzotti che però adesso ha deciso di seppellire l'ascia da guerra e dare un esempio a tutti coloro che devono fare i conti con l'odio che spesso corre sul web. E i tanti follower di Aurora hanno apprezzato il suo gesto. Una vera lezione che porterà sul suo corpo per tutta la vita.