Giulia De Lellis, via il reggiseno: la foto che spacca l'estate

04 luglio 2023 a

a

a

Giulia De Lellis sexy in topless a Mykonos. In queste ore la foto postata dall'influencer sta facendo letteralmente impazzire i social. In bikini color arancio, la De Lellis sfoggia della forme davvero invidiabili e della curve mozzafiato. E così davanti al tramonto, via il reggiseno e uno scatto per testimoniare il relax e la pace che sta gustando l'influencer sull'isola greca. Proprio da quelle parti ci sarebbe anche il suo storico ex, Andrea Damante: pure lui ha scelto la Grecia per le sue vacanze.

E così i follower si sono scatenati chiedendo alla De Lellis di incontrare Damante durante la sua vacanza. Ma di sicuro a colpire di più i fan è il fisico statuario della De Lellis che ha davvero incantato tutti. E a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, la De Lellis avrebbe preso lo stesso volo di Damante e si sarebbero incrociati a cena. Chissà come avrà reagito il suo ex vedendo la De Lellis in una forma così invidiabile da invadere in pochi minuti i social e il web. Uno scatto hot che di fatto ha colpito e non poco tutti coloro che seguono l'influencer. E c'è da giurare che questo non sarà l'ultimo della sua vacanza in Grecia...