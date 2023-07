Michelle Hunziker, sconcerto al matrimonio dell'amica: si presenta vestita così

08 luglio 2023 a

Michelle Hunziker si trova a Roma per il matrimonio di una coppia di amici, come ha fatto sapere lei stessa sui social. E poco fa ecco le foto del look che la showgirl svizzera ha scelto per la cerimonia e per la festa e che ha voluto condividere con i suoi numerosi seguaci. Non tutti i suoi follower, però, avrebbero apprezzato l'abito, facendoglielo notare nei commenti sotto al post.

L'abito è un vestito lungo nero con delle trasparenze in corrispondenza delle gambe a cui la Hunziker ha abbinato delle scarpe nere con il tacco e qualche accessorio oro. I capelli, invece, li ha lasciati sciolti e ondulati. Se da una parte in molti hanno apprezzato l'outfit, dall'altra c'è stato anche chi l'ha criticata bocciando completamente la sua scelta di stile.

"Bellissima ma di nero a un matrimonio proprio no", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Il nero così total pure no! Porta male!". E ancora: "Alle cinque di pomeriggio in nero con abito da discoteca ad un matrimonio... hai toppato di brutto". Ad aver fatto storcere il naso ai follower, insomma, sarebbe stato soprattutto il colore dell'abito.