Anna Falchi, "soltanto un filo": bikini estremo, le foto mandano in tilt Instagram

Un bagno di sole per Anna Falchi, in previsione di un autunno caldo, molto caldo. La showgirl finnico-romagnola, 51 anni meravigliosamente portati, si gode queste vacanze e manda in tilt i fan su Instagram, pubblicando le sue foto in bikini a incorniciare curve esuberanti: "Un filo di sole sul corpo…. me lo concedo. Giusto per dire, sono stata in vacanza ehehhe! Altrimenti pensano che si aggiri un fantasma sull’isola!". Dopo il relax, per lei comincerà un periodo intensissimo dal punto di vista professionale, con il ritorno in tv a I Fatti vostri, storica trasmissione di Rai 2, che condurrà in coppia con Tiberio Timperi.

Le indiscrezioni riferivano di un Timperi che avesse fatto di tutto per avere al suo fianco Ingrid Muccitelli. Alla fine l'ha spuntata la Falchi, che in una intervista a Libero si dice carica per la nuova stagione: "Con Tiberio ci conosciamo da tempo ma è la prima volta che lavoriamo insieme. Sarà tutto una sorpresa. A me le novità piacciono. Mi entusiasmano e mi incuriosiscono. Per cui sono assolutamente ottimista".

Poi penso sia importante che in una trasmissione come la nostra nella quale ci occupiamo anche di cronaca e attualità, resti una figura autorevole, come era anche Salvo Sottile, che proviene dal mondo del giornalismo".

Sul piano personale, dalle pagine del nostro quotidiano non ha mancato di fare una piccola polemica: "Non penso mai all’età anagrafica. Come spirito, al di là dei complimenti su come uno se li possa portare, sono una persona molto giovanile dentro, forse anche per il fatto di avere una figlia giovane che mi fa restare, come dire, sul pezzo. Non mi piace la discriminazione verso le donne che scelgono di stare con uomini molto più giovani. Tutti subito a parlare delle donne col toyboy. Peggio se poi fanno figli dopo i 40 anni. Mentre se un uomo di 80 anni si mette con una ragazza più giovane di 40/50 anni e fa figli, nessuno dice nulla. Quello è uno sugar dandy". Come darle torto.