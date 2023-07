Gerry Scotti? Foto pazzesche: beccato così nella spiaggia di nudisti

27 luglio 2023 a

Meritata vacanza per Gerry Scotti. Il conduttore di Canale 5 si trova a Formentera con la compagna Gabriella Perino e alcuni amici. A far discutere però sono alcune foto. Gerry infatti ha deciso di rilassarsi proprio in una spiaggia per nudisti. A immortalarlo il settimanale Oggi che però mostra come il conduttore e Gabriella siano in costume da bagno. Anzi, Gerry fa addirittura il bagno con tanto di maglietta, occhiali da sole e cappellino.









Con lui, sempre al suo fianco da vent'anni, Gabriella. "Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me - aveva detto Gerry sul loro rapporto -, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce. Ci siamo conosciuti intorno ai 40 anni durante le perdite dei nostri genitori. Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo".









Il volto di Mediaset si trova nella cala di Mitjorn, in attesa di un ritorno in tv che coincide con la nuova stagione. Scotti sarà infatti al timone di un nuovo programma, Io Canto Generation e la rivisitazione dello storico quiz game di Mike Bongiorno La Ruota della Fortuna.