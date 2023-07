Mediaset scatena Gerry Scotti, la decisione: una rivoluzione in prima serata

19 luglio 2023 a

Non solo Caduta libera. Gerry Scotti raddoppia la domenica con due programmi in prima serata su Canale 5. Il conduttore tornerà infatti nel pre serale dell’ammiraglia Mediaset alla guida del game show Caduta Libera e poi presenterà in prima serata Io Canto generation e Lo Show dei Record. Secondo quanto riporta TvBlog dal prossimo autunno Scotti condurrà in prime time anche il suo quiz del preserale che avrà anche una serie di appuntamenti in prime time, pare quattro prime serate a partire da metà ottobre.

TvBlog oltre al fatto che il conduttore a partire dalla metà di ottobre dovrebbe presentare in prima serata su Canale 5 la versione serale di Caduta Libera, rivela che presenterà anche il talent show Io Canto generation: "“Dopo le quattro puntate di prime time di Caduta libera è previsto l’avvento della nuova serie di Io canto generation…", si legge infatti sul sito.

"Le puntate previste del baby show di Scotti, sul cui quiz in onda attualmente nel preserale dell’ammiraglia Mediaset con delle puntate in replica è spuntato fuori un retroscena, dovrebbero essere circa sei in tutto. Si ricorda che i coach delle tre squadre di bambini canterini dovrebbero essere Orietta Berti, Mara Maionchi e Marcella Bella". Una stagione molto impegnativa insomma per Gerry,