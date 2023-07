Elisabetta Gregoraci in bikini: la foto che scatena il caos

29 luglio 2023 a

Elisabetta Gregoraci nel mirino delle critiche. La conduttrice di Battiti Live si trova a Capri. Proprio qui ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti. Tra le foto in bikini, però, una in particolare ha attirato l'attenzione dei suoi follower che si sono scagliati contro la conduttrice calabrese. "Ritocchino?", le chiedono. Proporzioni e misure infatti non tornano. In una foto sembra che la conduttrice abbia la gamba più lunga rispetto al corpo. Eppure, è la versione della diretta interessata, la verità è un'altra.

"Si chiama 'grandangolo'. Non è difficile capirlo. È evidente. Provateci così non scrivete più cretinate". Ma cos'è il grandangolo? Si tratta di una tecnica fotografica indicata per scatti di scene molto ampie per ridare profondità di campo e ampio angolo di ripresa. Insomma, quello che sembra un photoshop, non è altro che un modo di scattare una foto.

Intanto l'ex moglie di Flavio Briatore colleziona sempre più complimenti. Complici i suoi look. L'ultimo, a Battiti Live, è un abito giallo, firmato Ley M. Tayloring, che aveva un super spacco che metteva in risalto le sue gambe lunghe, e una scollatura cosiddetta cut out, ovvero dei tagli che dirigono l'attenzione di chi guarda su seno e addominali.