Elisabetta Gregoraci sotto attacco: "In piazza...", colata di fango

Imperversa nelle notti d’estate italiana a suon di musica e scenari da sogno: è Elisabetta Gregoraci, conduttrice ormai affermata di Battiti Live, il tour di Radio Norba che gira per le città della Puglia accogliendo i più grandi artisti della canzone italiana. Eppure, c’è chi trova il modo di criticare aspramente l’ex-moglie di Flavio Briatore e lo fa dalle pagine della rivista Nuovo. È la signora Maria Elena da Firenze, alla quale non è piaciuta la conduzione dello show della Gregoraci: “So che non è facile stare su un palco davanti a migliaia di persone, però presentare un programma e mostrare la propria personalità è tutt’altra cosa dal condurre un concerto in piazza”.

"Tutto può cambiare": Elisabetta Gregoraci si confessa

A queste critiche ha risposto altrettanto duramente Alessandro Cecchi Paone, che cura la rubrica in cui risponde ai lettori: “Ma che cattiveria! Battiti Live non è il Festival di Sanremo. La Gregoraci è perfetta alla guida di uno show frizzante”. Promossa a pieni voti, quindi, l’attrice, showgirl e conduttrice calabrese, ormai da anni padrona di casa del seguitissimo programma di Italia 1, giunto alla sua terza settimana di programmazione. Accanto ai due padroni di casa, Alan Palmieri e, appunto, Elisabetta Gregoraci, c’è l’attrice Mariasole Pollio, che sogna Sanremo e una chiamata da Amadeus.

"Dopo Briatore...". Dalla Gregoraci una confessione privatissima sugli uomini

Insomma, a 43 anni, Elisabetta Gregoraci si gode tutto il suo successo e, in quanto a bellezza, sono ben pochi i paragoni in grado di reggere, soprattutto guardando agli ultimi scatti in cui la showgirl ha fatto sfoggio di tutto il meglio del repertorio. Che siano costumi da bagno, abiti di scena o look casual per uscire la sera, la Gregoraci lascia sempre tutti senza fiato, in forma smagliante e con un sorriso felice. Come l’abito indossato per l’ultima puntata di Battiti Live: una camicia trasparente e la mini di cristalli, una mise candida firmata da “La Santos Atelier”. La camicia è un capo cucito a mano con cristalli di Swarowski e bottoncini argento, costo base dai 2290 euro in su. La Gregoraci lo ha sfoggiato anche su Instagram con la dedica: “Nel Cuore della Musica”.