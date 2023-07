Elisabetta Gregoraci si presenta così in tv: oltre la censura, si vede tutto

20 luglio 2023 a

Elisabetta Gregoraci lascia sempre tutti senza fiato. A Battiti live si è presentata sul palco in forma smagliante e un nude look che ha fatto impazzire i fan. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, infatti, ha indossato una camicetta trasparente con dei piccoli cristalli, una mise candida firmata da La Santos Atelier. La camicia è un capo cucito a mano con cristalli di Swarowski e bottoncini argento, costo base dai 2290 euro in su. La Gregoraci lo ha sfoggiato anche su Instagram con la dedica: “Nel Cuore della Musica”.

"Godiamoci la presenza della nostra meravigliosa Ely e godiamoci il suo successo, dove Ely mette la sua anima, Dio mette la sua mano", si legge nei commenti alle immagini della serata di Battiti live. "Bella e brava!! Brava e bella", aggiunge un'altra commentatrice. "Hai il sorriso più bello del mondo, ne sono innamorata, come brilli tu su quel palco nessuno", scrive ancora una sua fan. "Sono sempre con te amore, non vedo l’ora di seguirti, a tra poco". E ancora; "Incantevole… splendi tantissimo"; "Imperdibile appuntamento Battiti live perché ci sei tu"; "Sei bellissima come sempre elegante".