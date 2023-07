Elisabetta Gregoraci "vuole la benedizione di Briatore": girano voci impensabili

08 luglio 2023 a

Elisabetta Gregoraci potrebbe coronare a breve il sogno di avere un altro figlio? L’indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo Tv, che ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la showgirl in compagnia del fidanzato Giulio Fratini in spiaggia a Forte dei Marmi. “Faceva di tutto per coprirsi il pancino”, è il dettaglio notato dai paparazzi che ha quindi fatto pensare a una possibile gravidanza. D’altronde la Gregoraci non ha mai nascosto che le piacerebbe avere un altro figlio.

Il fatto che abbia coperto la pancia ha suscitato dei sospetti perché è una novità per lei, che solitamente non si fa problemi a mostrare il suo fisico scolpito. “Un bebè in arrivo cambierebbe le carte in tavola anche per Flavio Briatore”, ha confidato un amico del noto imprenditore. “Lei lo sa - ha aggiunto - è la mamma del suo erede. Nel caso di un nuovo bimbo, le darà la sua benedizione”. D’altronde la Gregoraci e Briatore continuano a essere legati per il bene del figlio Nathan Falco.

I due conversano un ottimo rapporto e spesso condividono feste e vacanze, che sono l’occasione per passare del tempo insieme a Nathan Falco. Con Fratini la showgirl potrebbe decidere di allargare la famiglia, anche se il suo primogenito all’inizio potrebbe non essere contentissimo, come svelato da lei stessa in passato: “Preferisce rimanere figlio unico perché così tutte le attenzioni sono rivolte a lui”.