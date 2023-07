Sonia Bruganelli, la vip la gela: "Devi solo tenerti in ordine..."

31 luglio 2023 a

"A volte il sole fa il lavoro del chirurgo, a parte il collo“: Sonia Bruganelli lo ha scritto a corredo di un selfie pubblicato su Instagram. Una foto fatta in vacanza, nella quale si può vedere tutta l’abbronzatura presa in queste giornate estive. A catturare l'attenzione, però, è stato soprattutto un commento comparso sotto al post. A scriverlo Guendalina Canessa: "Ci sono dei macchinari medici amore che senza chirurgia… tolgono 10 anni! Una volta al mese vieni a Milano, t’indirizzo io. Sei troppo bella, devi solo tenerti in ordine".

L’uscita della ex gieffina non è passata inosservata sul web, dove non sono mancati i commenti divertiti degli utenti. La Bruganelli, tra l'altro, non avrebbe ancora risposto all’influencer. Almeno per ora. L’ex di Bonolis deciderà di accettare i suoi consigli? Chissà.

Di recente, inoltre, si è parlato della Bruganelli anche per il suo futuro in tv. Stando a un retroscena di Dagospia, infatti, dopo l'esperienza come opinionista al GfVip su Canale 5, ora l'ex di Bonolis starebbe puntando a Ballando con le Stelle, anche se pare che la conduttrice del talent di Rai 1, Milly Carlucci, abbia gelato le sue speranze. Un retroscena a cui la stessa Bruganelli ha voluto rispondere personalmente su Instagram: "Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash) un po’ di tempo fa ?!?! #chissà. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO”.