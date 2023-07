Sonia Bruganelli brutale: "Non ci sarà". Mediaset, che testa salta

18 luglio 2023 a

No, Sonia Bruganelli non usa giri di parole. Non lo fa mai. E nemmeno in quest'ultima occasione di cui vi diamo conto. Si parla di Avanti un altro, il celebre quiz condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. E l'ex moglie dello stesso Bonolis ha messo i proverbiali puntini sulle i sui social, dopo che erano circolate voci relative a una trattativa tra il programma e Antonella Fiordelisi. Tutte balle, per la Bruganelli.

L'ex di Bonolis ha infatti colto l'occasione non solo per smentire, ma anche per picchiare duro contro Sophie Codegoni, che non farà parte del cast di Avanti un altro per la prossima stagione.

Su Instagram, sul profilo di Sdl.tv, ossia la sua società di produzione, la Bruganelli ha scritto quanto segue: "La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi - ha premesso tranchant -! E quindi Avanti un’altra o più di una. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale Cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!". Piuttosto perentoria. E definitiva.

Il sospetto è che Bruganelli e Codegoni abbiano litigato. La voce era trapelata qualche settimana fa: si parlava di un furibondo scontro nel dietro le quinte di Avanti un altro. Sonia, da par suo, aveva smentito: "Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene". Nel dettaglio, Bruganelli aveva smentito che le due fossero arrivate quasi allo scontro fisico - si era detto anche quello -, ma la lite a ben vedere non era stata smentita. E le ultime parole consegnate a Instagram fanno pensare che, in fin dei conti, qualcosa sia accaduto.