Bonolis? "La sua nuova fiamma": clamorosa reazione della Bruganelli

Con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ufficialmente separati, prosegue il gossip sulle loro nuove fiamme. I due, nonostante si siano lasciati, sono in ottimi rapporti. "Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati" avevano raccontato. Al momento, però, pare che nella vita di entrambi non ci siano nuove persone. Lo conferma un commento della stessa Bruganelli. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso con ironia il titolo di un sito che sembrava fare riferimento a una nuova donna accanto a Paolo.

"Paolo Bonolis si scorda subito di Sonia Bruganelli: è bellissima e giovanissima la nuova fiamma" si legge nell'articolo diffuso nelle storie Instagram dalla Bruganelli. Da qui la reazione: "Mi ero incuriosita anche io...". E ancora, con una nuova storia Instagram, ecco un altro riferimento all'ex marito: "Il mio nuovo fidanzato", ha scritto per riferirsi a una foto che li immortalava insieme al mare, ennesima conferma di una separazione affrontata con serenità.

Insomma, sembra che i due siano felicemente single. Anche se Bonolis non aveva escluso novità col passare del tempo. "Non ci sono di mezzo terze persone o amanti", aveva già specificato la Bruganelli mentre l'ex aveva precisato: "Magari poi arrivano".