Ilary Blasi fa i nomi, "con chi mi ha fatto le corna": bomba su Totti in tribunale

La fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Sebbene i due si siano rifatti in fretta una vita, con l’ex capitano giallorosso che ha una relazione con Noemi Bocchi e la conduttrice televisiva invece con il tedesco Bastian Muller, continuano a scambiarsi accuse sui tradimenti. La Blasi ha sostenuto tramite gli avvocati che il matrimonio è finito a causa della relazione extraconiugale di Totti con la Bocchi.

L’ex calciatore ha tempo fino al 10 agosto per rispondere e, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, lo farà sicuramente. Dal canto suo Totti è convinto di poter provare che è stata la Blasi a tradire per prima. I suoi legali stileranno una lista dei presunti flirt extraconiugali vissuti da Ilary: insomma, Totti è pronto a fare nomi e cognomi con tanto di sms che considera compromettenti pur di avere ragione su questa spinosa questione. “Non avevo mai spiato sul suo telefonino - aveva raccontato in un’intervista - però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

A fare da tramite è stata Alessia Solidano, amica e parrucchiera della Blasi. I nomi dei flirt che i legali di Totti metteranno nero su bianco dovrebbero essere quelli del personal trainer Cristiano Iovino e dell’attore Luca Marinelli, ma non sono escluse ulteriori aggiunte.