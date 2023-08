Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? Brutte voci: la soffiata di Dagospia

04 agosto 2023 a

a

a

Chi segue Dagospia lo sa, è cosa nota: basta un "flash". Trattasi di uno dei "marchi di fabbrica" del sito diretto da Roberto D'Agostino, che nel giro di poche righe, o meglio spesso di sole poche parole, condensa indiscrezioni e notizie. Il "flash", appunto.

E uno di questi ultimi flash, dopo aver indugiato sulla famiglia Elkann snocciolando alcune indiscrezioni su John, la moglie Lavinia Borromeo e Lapo, ecco che cambia bersaglio e punta i riflettori su Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, i quali ormai fanno coppia da molto tempo.

Twiga, disastro in spiaggia: il big renziano e quello di Azione...

Il punto è che secondo Dago "c'è maretta anche tra Maria Elena Boschi e il moroso Giulio Berruti", si conclude il flash. Poche parole, appunto, per dar conto della possibile crisi di coppia tra la renziana e l'attore, una delle coppie più paparazzate e chiacchierate degli ultimi anni, tra voci su rotture, matrimoni, figli e non figli. Quando Dago scrive "anche", si riferisce al fatto che secondo quanto riportato la stessa maretta ci sarebbe anche tra John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo. In attesa di conferme o di smentite...