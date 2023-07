Twiga, clamoroso: che politico spunta dalla Santanchè

31 luglio 2023 a

a

a

Al Twiga con Daniela Santanchè - che è ex comproprietaria con Briatore dello stabilimento di lusso a Marina di Pietrasanta, in Versilia - si è ritrovata mezza Italia Viva. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo scorso weekend, i vertici del partito di Matteo Renzi, hanno consumato una cena a base di sushi e bollicine. Alla tavolata, si legge, "c’erano l’ex ministra Maria Elena Boschi, il deputato Francesco Bonifazi - che è un habitué del Twiga - il consigliere regionale del Lazio Luciano Nobili (sempre scudiero di Iv), oltre all’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri, oggi direttore responsabile de Il Riformista, quotidiano guidato politicamente da Matteo Renzi e dal piglio garantista, che ha difeso a più riprese Santanchè nella bufera giudiziaria che sta affrontando per il collasso finanziario di numerose sue aziende".

"Assalto al Twiga". Santanchè, il blitz della sinistra: esplode il caso

Sarebbe stato Ruggieri "il 'collante' per unire il tavolo a cui erano seduti Boschi e Bonifazi, organizzato dall’avvocato tributarista Roberto Simoni, con quello a cui erano attovagliati Santanchè e alcuni amici e imprenditori, assieme al suo ex marito Canio Mazzaro, anche lui finito nel mirino dei pm con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Alla serata, seppur al lavoro tra i tavoli, c’era anche Dimitri Kunz", il compagno della Santanchè anche lui "indagato nella bufera finanziaria di Visibilia, alla fine dello scorso anno aveva acquistato per circa un milione e mezzo di euro la partecipazione dell’11,025% di cui la compagna-ministra era titolare nella società proprietaria del Twiga".

Santanché sul palco, si scatena l'odio: insulti e caos alla Versiliana

Alla cena c'erano in tutto una ventina di persone e la tavolata "era stata allestita per consentire agli ospiti di godersi in prima fila a fine cena lo spettacolo di Alessandro Ristori, noto performer musicale della Versilia, accompagnato dai The Portofinos. Menu della festa? Schiacciatine, sushi, sashimi, vino bianco e bollicine di alta qualità".