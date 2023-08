Aurora Ramazzotti, uno choc: chi le sc*** in faccia sul palco

04 agosto 2023 a

Aurora Ramazzotti ha raggiunto papà Eros a Taormina, in Sicilia, per assistere a un suo concerto. E ha documentato il tutto nelle sue storie Instagram. A un certo punto ha ripreso un momento della performance del padre, che si è rivelato davvero esilarante. L'influencer è sempre stata la fan numero uno del papà, con cui ha un legame molto profondo, e ha cantato tutte le canzoni da sotto il palco filmando tutto e poi pubblicando i video su Instagram.

Quando Ramazzotti, dal palco, si è accorto che sua figlia stava riprendendo, ha messo in scena un siparietto che ha fatto divertire tutti: si è girato e ha sculettato a favore di telecamera. In sottofondo, si sente la risata di Aurora. Che, come molti fan vicino a lei, non è riuscita a trattenersi dal ridere.

Alla fine, sempre nelle sue storie, l'influencer ha pubblicato un'immagine in cui è in aereo. E a corredo ha scritto: "Buongiornissimo volo di ritorno", aggiungendo anche l'orario del volo, ovvero le cinque del mattino. Non si sa, però, se Aurora sia diretta a Milano o di nuovo in Sardegna, dove stava trascorrendo le vacanze prima di questa breve fuga. Non resta che attendere le sue prossime storie per scoprirlo.