Aurora Ramazzotti, "quanto costa questa follia": roba per pochissimi

28 luglio 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si danno alla crioterapia. Un trattamento di benessere a -90 gradi. Dopo Michelle Hunziker, è stata la coppia a pubblicare un video che li ritrae, mano nella mano, apparentemente sofferenti, intenti ad affrontare l'inusuale trattamento. Si tratta di una pratica fatta all'interno della criosauna o criocamera, che sottopone il corpo a temperature che vanno fino a -130° per una durata di circa 3 minuti.

Aurora Ramazzotti e Re Carlo? Incredibile, ma vero: una foto clamorosa | Guarda

Nel filmato, se Cerza sembra resistere alle bassissime temperature, lo stesso non si può dire di Aurora. La 27enne sembra alquanto sofferente. Non a caso la si vede tremare per poi chinare il capo verso il basso, in segno di resa. E tutto per quale cifra?

Aurora Ramazzotti pubblica la sua carta d'identità, si scopre qualcosa di pazzesco | Guarda

Il trattamento ha un costo che oscilla, listino prezzo della struttura nella quale si sono recati Aurora e Goffredo alla mano, tra i sessanta e i tremila euro in base all'abbonamento che si sceglie di sottoscrivere. Insomma, che si scelga una singola seduta o un percorso annuale. Negli stessi panni, sempre nella criosauna, mamma Michelle e l'amico Tommaso Zorzi sembravano essere a loro agio. Basta pensare che nella stessa circostanza, ballavano la macarena. Forse un modo per "riscaldarsi" nonostante i -90 gradi.