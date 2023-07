Aurora Ramazzotti, allenamento sexy in palestra: "Il video finisce prima di..."

27 luglio 2023 a

Aurora Ramazzotti posta spesso sui social foto e video dei suoi allenamenti in palestra. Lo ha fatto anche ora che è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia. Durante l'allenamento di questa mattina, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è lasciata filmare, pubblicando poi il video sul proprio profilo Instagram e lasciando una didascalia ironica ai suoi numerosi follower.

Nel filmato in questione l'influencer, da poco diventata mamma del piccolo Cesare, indossa dei leggings neri attillati, un reggiseno sportivo dello stesso colore e i capelli raccolti e si mostra mentre è impegnata a rassodare i muscoli delle gambe. Il suo, in particolare, è un esercizio nel quale le curve vengono messe ancora più in mostra. Proprio per questo motivo, sotto al filmato, la Ramazzotti ha scritto: "Il video finisce tatticamente prima dell'inquadratura da dietro", con tanto di faccine che ridono. Non è la prima volta che Aurora usa l'ironia nei suoi post e nelle sue storie. L'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, invece, raccoglie tutti i momenti più belli del mese di luglio. E nella maggior parte delle foto, l'influencer è con il suo bambino Cesare, nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza.