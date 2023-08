De Martino, brutale schiaffo a Belen: la fede? Non proprio: al dito...

04 agosto 2023 a

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è davvero finita ancora una volta? I diretti interessati non si espongono sullo spinoso argomento, ma ormai i social sono pieni di indizi che sembrano confermare la nuova rottura. Gli ultimi movimenti “rivelatori” sono stati di De Martino, che ha un messo un “like” piuttosto eloquente e si è anche mostrato più volte senza la fede nuziale, sostituita da un altro anello.

Innanzitutto non è passato inosservato uno degli ultimi “like” di De Martino, meno a un post dell’account Instagram Whoopsee riguardante le storie infelici. “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”, si legge nel post. Evidentemente deve pensarla così anche il conduttore televisivo, che al momento sembra essere solo e non più in coppia con Belen Rodriguez, per qualche motivo non meglio precisato.

Sebbene la fine della loro storia non sia ufficiale, nelle ultime settimane è apparsa sempre più palese. Anche perché De Martino è arrivato a fare a meno della fede nuziale, come notato dai fan in più occasioni. A chi gli chiedeva spiegazioni sull’anello che sta indossando negli ultimi tempi, il conduttore ha spiegato che si tratta di un gioiello di suo nonno.