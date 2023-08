Belen Rodriguez, "siringa ed endovena": la terapia estrema dell'argentina

04 agosto 2023 a

Vezzi e follie vip. L'ultimo di questi unisce, idealmente, due calibri quali Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Di cosa stiamo parlando? Presto detto, di quelle che vengono chiamate Vitamin drip, ossia flebo a base di vitamine che, ormai, sono entrate a fare parte della "routine" di bellezza di molti personaggi famosi, tra i quali la showgirl argentina e l'influncer.

Si tratta di una moda nata negli Usa ormai qualche anno fa, per la precisione nel 2019. Le prime a ricorrere alla IV therapy - questo il nome in inglese - sono state le sorelle Kardashian, dunque Rihanna e Paris Hilton. Si tratta di una medicina rigenerativa che garantisce una grande ricarica al corpo mediante l'infusione in endovena di un mix di vitimine e sostanze nutritive detox.

L'aspetto più difficile da digerire è che si tratta di una terapia che si attua con una siringa, per endovena appunto. La terapia si basa sul ripristino del miglior livello di nutrienti che servono al nostro organismo per supportare i naturali processi di guarigione. Secondo quanto si apprende, in Italia vi farebbero ricorso anche Melissa Satta e Tommaso Zorzi.