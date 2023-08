Wanda Nara, "quel mio rotolino a sinistra...": come affronta la malattia

04 agosto 2023 a

Pur non parlando apertamente della leucemia, Wanda Nara ha ammesso di essere malata anche in pubblico. Sia dai social che dalle interviste traspare tutta la voglia della moglie di Mauro Icardi di combattere e di affrontare nel miglior modo possibile questa situazione. Tra l’altro può contare sul massimo sostegno da parte del marito, nonostante negli ultimi anni le cose siano state a volte un po’ turbolente.

Dinanzi a un problema di tale serietà i due hanno ritrovato l’amore e la complicità di sempre e questo sicuramente sarà di aiuto alla Nara, che in questi giorni è impegnata anche sul fronte lavorativo. Wanda ha infatti accettato una nuova sfida a Masterchef Argentina e il pubblico la sta apprezzando molto. “Il mio rotolino a sinistra - ha scritto a correndo di un selfie scattato davanti allo specchio - mi ricorda quanto sono felice di essere la conduttrice di Masterchef. Mangiare mi rende felice e allenarmi mi fa bene”.

Insomma, nonostante la malattia la Nara non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi allenamenti e ai piaceri della vita. Sotto lo scatto centinaia di persone si sono complimentate con lei per come sta affrontando la malattia. Chi invece è preoccupato è il padre Andres Nara: “Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento ma dopo tre giorni mi ritrovo a leggere tutto il suo racconto mentre faccio colazione e posso dire di essere preoccupato”.