Pernille, la casalinga "di lusso" fa impazzire i rosiconi: come fa un mucchio di soldi

09 agosto 2023 a

a

a

Pernille Af è uno dei fenomeni social del momento. La donna si definisce una “casalinga a tempo pieno” e rappresenta un mistero perché non si capisce come possa permettersi la vita di lusso che conduce. Dimenticatevi la classica casalinga impegnata con le faccende domestiche e l’educazione dei figli: Pernille è quanto di più lontano da questo stereotipo.

La casalinga-influencer non ha figli né tantomeno un marito: nelle foto si mostra quasi sempre da sola e spesso in vacanza. Da Saint Tropez a Mykonos, passando per Dubai e Monaco, Pernille è in costante movimento a godersi posti di lusso, shopping e relax. Insomma, la donna è quanto di più lontano esista dalla definizione di casalinga, eppure sostiene di esserlo a “tempo pieno”: tra sfarzi, borse, abiti griffati e posti chic, la sua vita sembra quasi uscita da una serie tv.

Per essere una casalinga-influencer, Pernille non è particolarmente seguita su Instagram, dove ha poco più di 20mila follower. Su TikTok alcuni suoi video sono invece diventati virali, ma hanno anche attirato perplessità e critiche. “Chissà a chi devi la tua fortuna, non hai mai lavorato in vita tua”, le ha scritto un utente. Lei ha risposto condividendo un video accompagnato dalla scritta: “Essere favolosi è un lavoro a tempo pieno”.