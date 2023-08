Sonia Bruganelli bacia un altro uomo: impensabile, ecco chi è

09 agosto 2023 a

Sonia Bruganelli ha una nuova fiamma dopo Paolo Bonolis? No, non proprio. A spiegare cosa c'è dietro le foto che la vedono baciarsi con un altro uomo è la diretta interessata. Nello scatto infatti c'è Giuseppe Scagliola, autore di Ciao Darwin e grande amico dell'imprenditrice. Secondo quanto riporta Novella 2000, la circostanza in cui è stata scattata la foto potrebbe essere proprio la cena di chiusura delle riprese dell'ultima edizione del programma condotto dall’ex marito e a cui sta lavorando la stessa Bruganelli.

E così, le foto diffuse da Vero vengono ricondivise dalla Bruganelli e commentato con ironia: "Auguri nuovo uomo della mia vita" ha scherzato taggando Scagliola tra le sue storie Instagram. E ancora: "Ma non mi hai detto che ti sei sposato?!". E lui utilizza altrettanta ironia: "Non ci credere, non è come sembra, la stampa ci rema contro".

Al momento nella vita della Bruganelli e di Bonolis non ci sono altri compagni. I due, nonostante la separazione annunciata, sono inseparabili. Non mancano infatti le vacanze insieme con figli e amici. La loro routine non è cambiata, come loro avevano già preannunciato. Ma più avanti non è escluso che i loro cuori possano tornare impegnati.