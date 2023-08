Wanda Nara, la foto in bikini manda in delirio i fan

09 agosto 2023 a

a

a

Wanda Nara in bikini fa impazzire i suoi fan: la showgirl si trova a Istanbul, in Turchia, insieme alla sua famiglia e al marito Mauro Icardi, il centravanti acquistato a titolo definitivo dalla società calcistica Galatasaray. Dopo le voci sulle sue condizioni di salute, l'imprenditrice è tornata sui social ringraziando tutti per i dolci messaggi ma non dicendo nulla di nuovo sul suo stato. Intanto, l'ultimo post pubblicato su Instagram è stato apprezzato molto dai suoi seguaci.

"Quel mio rotolino a sinistra...": strepitosa Wanda Nara, come affronta la malattia

Nelle foto postate sui social, Wanda Nara è in spiaggia e mostra una forma smagliante. In particolare, indossa un bikini blu scuro con dettagli arancioni e un paio di occhiali da sole. A corredo, nella didascalia delle foto, ha scritto: "Sulle spiagge turche". Il post ha riscosso subito un grande successo tra i follower della moglie di Mauro Icardi, raccogliendo molti like e commenti dai suoi fan. Ne conta quasi 17 milioni su Instagram.

Nei commenti sotto al post, in particolare, si leggono solo parole di apprezzamento per la Nara. "Sei bellissima, sembri davvero una Dea", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Non posso credere che tu sia mamma di cinque bambini". E ancora: "Non puoi essere così bella... semplicemente meravigliosa".