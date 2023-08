Wanda Nara, "il suo nome nella lista": poco prima di scoprire la malattia

02 agosto 2023 a

Tra i temi più dibattuti circa il futuro prossimo televisivo, c'è quello che riguarda Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e confermatissimo per la prossima stagione, come sempre in prima serata il sabato. Chi farà parte del cast? Chi salta e chi resta? A fare il punto sui rumors ci pensa TvBlog, che dà sostanzialmente per certa la presenza di Teo Mammucari in veste di concorrente dopo l'addio burrascoso a Mediaset e a Le Iene.

Dunque, sempre il sito specializzato riporta un lungo elenco di possibili ballerini, insomma dei concorrenti. Tanti nomi che sarebbero stati provinati in queste settimane, ma di conferme sulle scelte ancora non ce ne sono. Dunque, la lista: "Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Francesca Alotta, Maurizio Micheli. Ancora Edwige Fenech, Rosanna Lambertucci, Dan Peterson, Sonia Bruganelli, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori". Ma non è finita: anche Massimiliano Ossini, Maurizio Ferrini - ovvero la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza e infine Fabio Cannavaro.

Ma c'è un altro nome, che in questo momento colpisce più degli altri: secondo TvBlog, infatti, tra i "provinati" ci sarebbe anche Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi e che ha recentemente scoperto di dover fare i conti con una brutta malattia. Il provino, nel caso, ovviamente sarebbe stato fatto prima della brutta scoperta. Per ovvie ragioni, Wanda non prenderà parte a Ballando con le Stelle, impegnata nella sua battaglia più difficile e più dura, con Icardi al suo fianco.

Infine, altre indiscrezioni: in gara dovrebbero esserci Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, oltre a Paola Perego, collega della Ventura a Citofonare Rai 2. Sullo sfondo resta sempre il mistero-Selvaggia Lucarelli: resterà in squadra oppure no? Pare di sì, sbarrando così la strada a Sonia Bruganelli, almeno in veste di giudice. L'ex moglie di Paolo Bonolis viene infatti accreditata per un posto in gara, in veste di ballerina.