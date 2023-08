Wanda Nara malata, bomba del padre: "Sono sconvolto. Mia figlia fa un gioco..."

04 agosto 2023 a

Prosegue il mistero sulle condizioni di salute di Wanda Nara. Per certo, l'argentina ha un guaio da risolvere, anche se non è chiaro di cosa si tratti. A Buenos Aires parlano di leucemia, senza rispettare le richieste della moglie di Mauro Icardi per il rispetto della sua privacy.

Nelle ultime ore Angel Brito, giornalista e amico della manager, ha rivelato di aver saputo da Wanda in persona della grave malattia che la avrebbe colpita. Brito ha aggiunto che Wanda ne parlerà pubblicamente appena se la sentirà.

Ma le parole di Brito hanno sorpreso e scioccato Andrè Nara, il padre di Wanda, il quale interpellato a Socios del Espactulo ha rivelato di essere confuso per le recenti decisioni prese dalla figlia.

Nel dettaglio, il padre ha commentato le indiscrezioni di Brito circa il fatto che, ad ora, Wanda Nara avrebbe scelto di non sottoporsi ad alcun trattamento. "Ho visto le dichiarazioni che ha fatto e ho ascoltato le cose che ha detto Angel Brito e la verità è che sono rimasto scioccato - ha premesso -. Wanda fa un gioco sui suoi network in cui le chiedono come sta. Lei dice che sta bene e che non si sottoporrà a nessun trattamento, ma dopo tre giorni mi ritrovo tutto questo a colazione ed è qui che mi confondo", afferma Andrè Nara un poco sbigottito.

In ogni caso, la manager nei giorni scorsi è tornata in Turchia con un volo privato insieme a Icardi e ai loro figli. Wanda Nara ha deciso insomma di curarsi a Istanbul. "Hanno deciso così", il lapidario commento del padre, sempre più confuso.