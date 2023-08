Wanda Nara e la malattia: "Mia madre crollata a terra", il momento più drammatico

02 agosto 2023 a

Wanda Nara si è confidata con il giornalista Angel de Brito e ha parlato della leucemia che le è stata diagnosticata nei giorni scorsi. “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo - ha rivelato la moglie di Icardi - e mi hanno abbracciata. Io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono. Sono ancora sotto choc, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto nulla, l’ho saputo in tv”.

La notizia della leucemia ha gettato nello sconforto tutte le persone più vicine a Wanda Nara. “Sono andata nel panico - ha raccontato la diretta interessata - perché non sapevo cosa stesse succedendo. I medici avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”.

Wanda Nara ha iniziato le cure in un centro specializzato di Buenos Aires: “Sono 15 anni che vedo lo stesso medico a Milano e all'improvviso, dal nulla, ho dovuto cercare qualcuno in Argentina. E dire che stavo per saltare quei test di routine per seguire Mauro in Turchia, ma fortunatamente li ho fatti. Grazie al cielo li ho fatti. So già che il processo di guarigione sarà lento".