Barbara D'Urso, "schiattati": la vacanza va storta, "io vado via"

14 agosto 2023 a

a

a

Barbara D'Urso si sta godendo le sue vacanze estive, in attesa di scoprire cosa succederà dal punto di vista lavorativo. Nei giorni scorsi la conduttrice è tornata nella sua villa di Capalbio, dove è circondata come sempre da tanti amici. Tra questi anche la sua amica del cuore Angelica, che pare sia sempre pronta a mettersi alla prova ai fornelli. Ieri sera però qualcosa deve essere andato storto. Una delle sue ricette, infatti, non sarebbe venuta come previsto. A documentare tutto la D'Urso, che ha ripreso la sua amica ai fornelli, postando poi il video nelle sue storie su Instagram.

"Barbara D'Urso? Mi spiace, perdo dei soldi": un clamoroso sfogo-vip

“C’è un problema in cucina, penso proprio che ci sia un problema”, ha raccontato la conduttrice partenopea. Che poi, rivolgendosi alla cuoca, ha detto: “Stai schiattando i crocchè! No! Le ricette di Angelica con i crocchè schiattati! Buone però”. Alla fine, la D'Urso - certa che l’amica sarebbe riuscita a recuperare la situazione - ha ironicamente chiosato: "Vabbè io vado fuori, vado via".

Dunque, dopo qualche giorno in Basilicata, terra d’origine del padre, e alcuni giorni di relax sulla Costiera Amalfitana, ora la conduttrice è tornata in Toscana. Tra le attività di giornata, una parte del suo tempo è sempre dedicata al suo amato orto. Tant'è che nelle sue Instagram Stories, la D'Urso ha ripreso i pomodori rossi e commentato: “Sono sempre più orgogliosa del mio orto”.